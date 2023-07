Kurz vor WM: Martina Voss-Tecklenburg hat erneut geheiratet

Martina Voss-Tecklenburg (55) und ihr Liebster haben ihr Ehegelübde erneuert. Seit vierzehn Jahren gehen die Trainerin der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft und ihr Liebster Hermann Seite an Seite gemeinsam durchs Leben. Zurzeit ist die 55-Jährige mit der DFB-Elf in Australien und startet am 24. Juli gegen Marokko in die WM. Vorher hatte Martina aber wohl noch etwas Wichtiges mit ihrem Liebsten zu erledigen.

Das Paar hat erneut geheiratet – die Trauung fand bereits am 17. Juni 2023 statt. Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte die frohen Nachrichten auf Anfrage von RTL/ntv. Das Eheversprechen wurde erneuert, heißt es in der Erklärung. Die Bundestrainerin scheint kurz vor dem Turnierstart auf Wolke sieben zu schweben.

Vor ihrer Ehe mit dem 75-Jährigen war sie unter anderem auch mal mit einer Frau liiert – mit ihrer früheren Nationalmannschaftskollegin Inka Grings. "Ich verliebe mich in einen Menschen, nicht in einen Mann oder in eine Frau", sagte Martina in einem Interview mit der Taz. "Für mich war immer klar: Ich wollte zu meinen Beziehungen stehen. Es wäre für mich nicht gangbar gewesen, das, was ich fühle und lebe, zu verstecken."

Anzeige

Getty Images Martina Voss-Tecklenburg, Bundestrainerin

Anzeige

Getty Images Martina Voss-Tecklenburg, ehemalige Fußballerin

Anzeige

Getty Images Martina Voss-Tecklenburg, Bundestrainerin

Anzeige

Denkt ihr, dass Martina bald noch mehr Infos zu ihrer Hochzeit teilen wird? Ja, das kann ich mir schon vorstellen! Nein, vermutlich eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de