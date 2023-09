Ohne Martina Voss-Tecklenburg: DFB-Frauen verlieren erneut

Wie steht es um die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft? Das Team rund um die Kapitänin Alexandra Popp schied bei der WM in Australien – ebenso wie ihre männlichen Kollegen – in der Vorrunde aus. Für die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war dieses Ergebnis wohl schwer zu verkraften. Die 55-Jährige meldete sich nämlich kurz darauf wegen mentaler Probleme krank. Für das erste Spiel seit dem desaströsen Ausscheiden saß ihre Co-Trainerin nun auf der Bank – doch das Ergebnis ist alles andere als zufriedenstellend.

Am vergangenen Abend stand der Auftakt der Nations League an. Die deutsche Mannschaft wollte die Blamage von Australien wettmachen und einen Neustart gegen Dänemark hinlegen. Doch das gelang den Damen mal wieder nicht. Die deutsche Auswahl unterlag den nordischen Frauen mit 0:2. Damit steht jetzt sogar die Olympia-Teilnahme 2024 auf dem Spiel. Um sich zu qualifizieren, müsste das Team in der Vorrundengruppe den Sieg einfahren.

Die Spielerinnen sind nach dem Spiel alles andere als zufrieden. "Diese Niederlage bedeutet: Wir stehen mit dem Rücken zur Wand", stellte die Abwehrspielerin Marina Hegering fest. Könnte eine Rückkehr von Martina (55) das drohende Olympia-Aus noch verhindern?

Anzeige

Getty Images Martina Voss-Tecklenburg, ehemalige Fußballerin

Anzeige

Getty Images Das deutsche Nationalteam bei der Niederlage gegen Dänemark, September 2023

Anzeige

Getty Images Martina Voss-Tecklenburg, Bundestrainerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de