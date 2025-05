Martinas Beerdigung lässt "Die Verräter"-Stars erschaudern

Bei Die Verräter – Vertraue Niemandem! wird es gruselig! Sonja Zietlow (56) bittet die Stars zu einem schaurigen Trauerzug – aber warum? Die zweite Folge der TV-Show endet damit, dass sich die vier Verräter unsicher sind, ob Motsi Mabuse (44) ihre Kontrahentin Martina Voss-Tecklenburg (57) mit Erfolg verflucht hat. Das gemeinsame Frühstück zeigt: Die Fußballtrainerin ist weiterhin am Leben. Doch Sonja wäre nicht Sonja, wenn sie nicht noch eine Überraschung im Ärmel hätte. Nach dem gemeinsamen Speisen bittet sie die Teilnehmer zu einer gruseligen Zeremonie. Die Stars kleiden sich dazu ganz in Schwarz und bemerken schnell: Es geht zu einer Beerdigung – und zwar zu der Beerdigung von Martina. Denn der Fluch war erfolgreich!

Die gruselige Stimmung treibt einigen Teilnehmern bittere Tränen in die Augen. Auch die sonst so toughe Martina zeigt sich im Interview ungewohnt emotional. Nach der Zeremonie kullern vor allem bei Charlotte Würdig (46) zahlreiche Tränen. "Das nimmt mich so mit. Das hätte ich nie gedacht", kommentiert die Ex von Sido (44) das Geschehen. Janin Ullmann (43) schließt sich der Moderatorin an und gesteht: "Ich hatte eine Gänsehaut am ganzen Körper, obwohl ich weiß, hier ist keiner tot und das ist ein Spiel." Nicht nur den Frauen ging die Beerdigung nah, auch die Männer tauschen sich anschließend aus. "Das war jetzt echt eine Nummer", meint Thaddäus Meilinger (43) und findet bei Joachim Llambi (60) Gehör: "Das war schon spooky."

Bisher mussten schon fünf Stars die Spielshow verlassen. Für Jorge González (57), Timon Krause (30), Sandy Mölling (44), Jan Hofer (75) und nun auch Martina hat es sich ausgespielt. Bisher haben es die übrig gebliebenen Loyalen nicht geschafft, einen Verräter zu entlarven. Motsi, Charlotte, Mirja du Mont (49) und Wayne Carpendale (48) sind momentan noch auf einem guten Weg, das Spiel für sich zu entscheiden. Doch wer "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" kennt, weiß: Es ist noch alles möglich!

Anzeige Anzeige

RTL Martina Voss-Tecklenburg bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", 2025

Anzeige Anzeige

RTL Der Cast von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

Anzeige Anzeige