Offiziell: WWE-Legende The Iron Sheik starb an Herzversagen

Die Todesursache von The Iron Sheik (81) ist bekannt. Anfang Juni wurde die traurige Nachricht publik, dass die Wrestling-Legende mit 81 Jahren verstorben ist. Im Wrestling wurde der Sportler, der bürgerlich Hossein Khosrow Ali Vaziri heißt, mit seiner Figur zu einer echten Ikone. Er gilt bis heute als einer der größten WWE-Schurken überhaupt. Und nun ist auch offiziell, woran The Iron Sheik verstarb.

Wie TMZ berichtet, ist als Todesursache auf dem Totenschein von The Iron Sheik ein Herzstillstand vermerkt. Aus dem Dokument geht aber auch hervor, dass er bereits vor seinem Tod an kongestivem Herzversagen und Bluthochdruck litt. Die Erkrankungen werden wohl zu seinem Ableben beigetragen haben. Angaben zu einer Beerdigung sind bisher aber nicht bekannt.

In den sozialen Netzwerken nahmen bereits zahlreiche Weggefährten von The Iron Sheik Abschied. So auch Hollywoodstar Dwayne Johnson (51), der selbst lange im Wrestling-Ring gestanden hatte. "Ruhe in Frieden, Sheiky. Danke, dass du den Weg geebnet hast", schrieb der Schauspieler auf Twitter dazu. Und auch sein Kollege Sgt. Slaughter meldete sich mit emotionalen Worten.

Getty Images The Iron Sheik in New York City 2014

Getty Images The Iron Sheik, Wrestling-Legende

Getty Images Dwayne Johnson bei der Comic-Con in San Diego 2022

