Wrestling-Legende The Iron Sheik verstirbt im Alter von 81

Die ganze Welt trauert. Der gebürtige Iraner Hossein Khosrow Ali Vaziri wurde als Wrestler unter seinem Künstlernamen "The Iron Sheik" weltweit bekannt. Er gilt als einer der größten "WWE"-Schurken, die je einen Fuß in den Squared Circle gesetzt hatten. 1983 sicherte er sich sogar den Titel als Champion, als er Bob Backlund besiegte. Nun verstarb The Iron Sheik im Alter von 81 Jahren!

"Heute nehmen wir schweren Herzens Abschied von einer wahren Legende, einer Naturgewalt und einer ikonischen Figur, die der Welt des professionellen Wrestlings einen unglaublichen Stempel aufgedrückt hat", lautete eine Statement, das auf seinem Channel auf Instagram veröffentlicht wurde. Die genaue Todesursache wurde bislang allerdings noch nicht bekannt gegeben. Allerdings könnte sein Tod im engen Zusammenhang mit seinem jahrelangen Drogenkonsum stehen.

Der Wrestlingstar hinterlässt seine Frau Caryl – mit der er über 47 Jahre verheiratet war – und seine drei Kinder Marissa Jeanne, Tanja und Nikki. Dennoch hinterlässt der Wrestler bis heute seine Spuren – beispielsweise in der "WWE"-Hall of Fame, in die er 2005 aufgenommen wurde.

Getty Images The Iron Sheik, Wrestling-Legende

Getty Images The Iron Sheik im April 2014

Getty Images The Iron Sheik, Wrestling-Legende

