Wie viel Luxus ist noch ok? Oliver und Amira Pocher streiten

In Sachen Geld ausgeben sind sich die Pochers ziemlich uneinig. Oliver (45) und Amira Pocher (30) plaudern in ihrem Podcast viel über private Themen. So verrieten der Comedian und seine Frau Anfang Juli, dass sie in einer Ehekrise stecken und an ihrer Beziehung arbeiten. Doch auch zu dem ein oder anderen Promi geben die zwei ihren Senf dazu. Als sich der Moderator über Sylvie Meis (45) wegen ihrer geklauten Taschen aufregt, kommt es zu einer Diskussion der beiden.

In der neuen Folge von "Die Pochers" kann der 45-Jährige nicht verstehen, dass Sylvie ihren geklauten Taschen hinterhertrauert. "Nur weil du keine Handtaschen trägst, entscheidest du, ob man welche haben sollte oder nicht. Jeder hat andere Interessen im Leben", schoss Amira zurück. Doch Oliver kritisierte nicht nur die Holländerin, auch seiner Liebsten machte er Vorwürfe: "Das ist oberflächlich." Sie selbst gebe zu viel Geld für Luxusgegenstände aus: "Das ist aber auch nur so, weil du dir jetzt die Taschen leisten kannst. Vor fünf, sechs Jahren wäre es dir egal gewesen."

Was Sylvie wohl von diesen Worten hält? Schließlich durften sich die Diebe über eine große Beute freuen: Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, wurden rund 25 teure Handtaschen und Schmuck der Mutter eines Sohnes gestohlen, während diese im Urlaub war. Der Schaden soll sich auf 800.000 Euro belaufen.

Getty Images Oliver und Amira Pocher im September 2022 in München

RTL / Frank W. Hempel Olli und Amira Pocher bei "Grill den Henssler"

Instagram / florianferino Sylvie Meis, Moderatorin und TV-Persönlichkeit

