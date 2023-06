Amira und Oliver Pocher sprechen offen über ihre Ehekrise

Amira (30) und Oliver Pocher (45) nehmen kein Blatt vor den Mund! 2016 hatten sich die Österreicherin und der Entertainer kennen und lieben gelernt. Drei Jahre später gaben sich Amira und Olli schließlich das Jawort. Doch aktuell wird das Liebesglück der beiden getrügt: Nachdem bereits böse Zungen behauptet hatten, dass es zwischen dem Paar nicht gut laufe, bestätigte es vor Kurzem eine Ehekrise. Nun sprechen Amira und Olli über ihre Probleme – und zeigen sich zuversichtlich!

In einer Folge ihres Podcasts "Die Pochers" sprachen die 30-Jährige und ihr Mann ganz offen über ihre Probleme – und verrieten, dass sich viele Fans mit Ehe- und Beziehungstipps melden, seitdem die beiden öffentlich ihre Ehekrise zugaben. Olli scheint die Ratschläge aber nicht zu gebrauchen, für ihn gehört Streit dazu: "Das gehört in einer ganz normalen Beziehung mit dazu. Und dann ist es halt interessant, was daraus wird." Zudem machte der Comedian deutlich: "Wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wäre immer alles scheiße."

Trotz ihrer aktuellen Ehekrise hatte sich vor allem Olli zuversichtlich gezeigt. Im Interview mit RTL hatte der 45-Jährige bereits erklärt: "Alles wunderbar! Ich rede ja mit Amira ganz normal in unserem Podcast, wo wir ja über alles reden, über alle persönlichen Befindlichkeiten. Das gehört zum Leben mit dazu und... weiter geht's!"

Getty Images Amira Pocher, 2022

Getty Images Amira Pocher und Oliver Pocher in Köln, 2019

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

