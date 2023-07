"Edelweiss"-Sänger Vince Hill ist mit 86 Jahren verstorben

Die Musikwelt trauert um einen großen Künstler! Der britische Sänger Vince Hill hatte sich in den 1960er-Jahren einen Namen machen können und große Erfolge gefeiert. Dabei ist er vor allem für seine Interpretation des Liedes "Edelweiss" aus dem Jahr 1967 im Gedächtnis geblieben. Nun müssen seine Fans aber einen schweren Verlust verkraften. Vince ist im Alter von 86 Jahren verstorben!

Wie seine Familie auf Twitter bekannt gibt, sei der Sänger friedlich bei sich Zuhause eingeschlafen. Seine Liebsten schreiben: "Leider müssen wir Neuigkeiten mit euch teilen, die niemand hören will. Es tut uns leid, euch mitteilen zu müssen, dass Vince von uns gegangen ist. Er ist friedlich in seinem Zuhause verstorben." Daraufhin versprechen die Angehörigen des Künstlers, dass sie seine Lieder für immer in ihren Herzen tragen werden.

Fans bekunden ihre Anteilnahme unter dem Post und trauern öffentlich um den Musiker. Ein Twitter-Nutzer schreibt: "Er war jemand, der tolle Musik während der letzten 70 Jahre hervorgebracht hat. Das ist ein ziemlich gutes Vermächtnis!" Der gute Freund des Verstorbenen, Les Dennis, schreibt: "Ich erfuhr die Nachricht, als ich heute nach Hause fuhr und musste weinen. Ich verbrachte zwei Sommer mit Vince. Er war brillant auf der Bühne, aber vor allem war er ein wundervoller Mensch."

Getty Images Vince Hill im Mai 1965

Getty Images Vince Hill, britischer Sänger

Getty Images Vince Hill, April 1980

