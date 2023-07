Offiziell vergeben: Anna Hiltrop hat einen neuen Freund!

Es hat gefunkt! Das deutsche Model Anna Hiltrop trägt den Titel "Model Icon of the Year". Dass sich die Schönheit neben ihrem beruflichen Erfolg auch privat vor Verehrern kaum retten kann, dürften wahrscheinlich viele annehmen. Nun verrät Anna allerdings, dass sie schon länger nicht mehr auf dem Single-Markt unterwegs sei und präsentiert sich an der Seite ihrer neuen Liebe. Anna ist jetzt mit einem Zahnarzt namens Maximilian zusammen!

Im Gespräch mit Bild verrät die Beauty, dass sie ihren Boyfriend über die Dating-App "Raya" kennengelernt hatte, ehe es zum ersten Treffen gekommen war: "Wir haben uns erst bei Facetime verabredet und dann haben wir uns zum Essen getroffen. Das erste Date war am Valentinstag. Dann haben wir uns immer wieder gesehen und es hat gefunkt.“ Obwohl das Model für gewöhnlich nicht über sein Privatleben sprechen mag, gibt es preis: "Ich kann ihm vertrauen, er ist loyal und ehrlich, das ist mir gleich am Anfang aufgefallen, und er ist immer für mich da, holt mich sogar nachts vom Flughafen ab.“

Maximilian betreibt zwei Zahnarztpraxen in Monheim am Rhein. Zuvor hatte der Schönling aber ebenfalls als Model Erfahrungen gesammelt und unter anderem den Titel "GQ Gentleman 2019" eingeheimst. Der Zahnarzt sagt über seine prominente Freundin: "Anna ist ein herzlicher, offener und total lieber Mensch. Sie ist eine gute Seele."

Anzeige

Getty Images Anna Hiltrop im November 2022

Anzeige

Getty Images Anna Hiltrop im September 2022

Anzeige

Getty Images Anna Hiltrop im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de