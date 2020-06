Anna Hiltrop spricht über die Schattenseiten ihres Ruhms. Das Model ist seit Jahren erfolgreich in der Modebranche unterwegs. Nicht nur national hat es enormen Erfolg, sondern ist auch auf den internationalen Laufstegen unterwegs. Aufgrund ihrer Karriere musste die Beauty vor zwei Jahren allerdings auch negative Erfahrungen machen: Sie wurde von einem hartnäckigen Fan belästigt. Er verfolgte sie sogar bis zu ihrer Tür!

Dieses Detail gibt Anna nun in einem RTL-Interview preis. Zunächst hätte es harmlos mit Briefen angefangen, doch dann: "Hat es geschellt und dann hat er mich so böse angeguckt und gesagt: 'Ich bin's'", erinnert sie sich zurück. Nach dem Vorfall erstattete sie Anzeige und erfuhr, dass der Mann bereits polizeibekannt ist. Mittlerweile befindet sich ihr Stalker in einer psychiatrischen Einrichtung. Die 26-Jährige ist nun ins Ruhrgebiet umgezogen, möchte aber aufgrund der vergangenen Ereignisse nicht verraten, in welcher Stadt sie genau wohnt.

Nicht nur Anna musste sich bereits mit aufdringlichen Followern rumschlagen. Jessica Paszka (30) entschloss sich ebenfalls, ihre Wohnung zu wechseln, nachdem sich ihr Nachbar als Stalker entpuppt hatte. "Es war wirklich so extrem, dass ich teilweise Angst hatte, dort zu wohnen", gab die Reality-TV-Beauty im vergangenen Oktober in ihrer Instagram-Story zu.

Getty Images Model Anna Hiltrop

Instagram / annahiltrop Anna Hiltrop in ihrer neuen Wohnung

Instagram / jessica_paszka_ Ex-Bachelorette Jessica Paszka



