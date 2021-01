Anna Hiltrop spricht Klartext! Als erfolgreiches Model ist die 26-Jährige schon seit vielen Jahren auf den Laufstegen dieser Welt gefragt. Für ihre Jobs jettet sie normalerweise um die Welt und ist nur selten in ihrer Heimat im Ruhrgebiet. Doch die aktuell noch andauernde Gesundheitskrise durchkreuzte in den vergangenen zwölf Monaten viele Pläne der Blondine. Einen Großteil des vergangenen Jahres verbrachte sie daher zu Hause. Das Verhalten einiger Influencer, die trotz weltweiter Pandemie reisen würden, kritisierte Anna jetzt im Promiflash-Interview!

Die Laufstegschönheit verurteilt die Urlaubs- und vermeintlichen Geschäftsreisen einiger Netz-Stars aufs Schärfste – und unterstützt Oliver Pochers regelmäßige "Bildschirmkontrolle": "Ich finde es toll, dass er ausspricht, was viele denken. Die 'Influencer', die er auf die Schippe nimmt, sind Menschen, die sich unglaublich egoistisch und gesellschaftsschädigend verhalten", erzählte Anna jetzt gegenüber Promiflash. Der Komiker decke in ihren Augen lediglich "die Lügen und fadenscheinigen Ausreden" einiger Internet-Stars auf, die ihre Follower täuschen und betrügen würden, erklärte sie weiter.

Dass Anna auch sonst kein Blatt vor den Mund nimmt, stellte sie schon in der Vergangenheit unter Beweis. Im Dezember 2018 verriet die Laufstegschönheit beispielsweise, dass sie im Laufe ihrer Karriere häufiger mitbekommen habe, dass vor allem Germany's next Topmodel-Kandidatinnen der ersten Stunde in der Modelbranche nicht ernst genommen wurden.

Instagram / annahiltrop Anna Hiltrop, Model

Instagram / annahiltrop Anna Hiltrop im Juni 2019

Instagram / annahiltrop/ Anna Hiltrop in New York

