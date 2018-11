Hat Anna Hiltrop sich etwa wirklich den heißesten Fußballer des Jahres geangelt? Mit 31.000 Social-Media-Followern gehört das Model in Deutschland zum erfolgreichen Influencer-Nachwuchs. Ihre Fans hält Anna mit coolen Shooting-Pics und Schnappschüssen aus ihrem Alltag auf dem Laufenden – ein Mann an ihrer Seite war auf den Pics bislang allerdings nicht zu sehen. Das könnte sich bald ändern: Bei einem Event zeigte sich Anna nun ziemlich flirty mit Kicker-Hottie Rúrik Gíslason!

Wie aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen, traf die Düsseldorferin am vergangenen Donnerstagabend bei der Präsentation des Lambertz Fine Art Kalenders auf den isländischen Sportstar. Mit großen Augen und beinahe eingeschüchtert schüttelt Anna dem Beau auf den Fotos die Hand, posiert anschließend Arm in Arm mit ihm – und dabei geben die zwei ein echt süßes Pärchen ab! In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Laufsteg-Beauty zudem selbst eine im Lauf des Abends entstandene Aufnahme, jedoch ganz ohne süßen Kommentar.

Schaut man sich das Netz-Profil des 30-Jährigen mal an, dürfte Anna zumindest gute Chancen bei Rúrik haben – denn von Pärchenfotos oder Hinweisen auf eine Freundin fehlt jede Spur. Findet ihr, dass Anna und Rúrik ein schönes Paar abgeben? Stimmt unten ab.

Getty Images Anna Hiltrop, deutsches Model und Influencerin

Splash News Rúrik Gíslason und Anna Hiltrop bei einem Event in Berlin

Michael Timm/face to face/ Action Press Rúrik Gíslason bei einem Event in Berlin

