Gianluigi Donnarumma äußert sich erstmals nach Überfalldrama

Gianluigi Donnarumma (24) scheint sich langsam von dem Schock zu erholen. Der Torwart und seine Freundin Alessa Elefante wurden in ihrem Zuhause in Paris ausgeraubt. Das Paar soll von mehreren Personen mit vorgehaltener Waffe bedroht worden sein. Gefesselt flüchteten der Italiener und seine Partnerin in ein benachbartes Hotel. Gianluigi musste anschließend sogar in die Klinik. Nun meldet der 24-Jährige sich erstmals selber zu Wort.

"Es gibt kein schlimmeres Gefühl, als wenn sich mitten in der Nacht plötzlich Unbekannte in deinem Haus befinden", erklärt der Torwart der italienischen Zeitung Libero. Die beiden seien gefesselt worden und seine Freundin sei anschließend gezwungen worden, "alles Wertvolle, das wir hatten, abzugeben." Vor allem um seine Liebste war er besorgt: "Ich hatte große Angst, aber nicht einmal um mein eigenes Leben. Ich hatte Angst um Alessia – und dass sie ihr etwas antun könnten."

Der italienische Torwart scheint kein zufälliges Ziel der Einbrecher gewesen zu sein. In den vergangenen Jahren sind schon etliche PSG-Spieler Opfer von Überfällen geworden – unter anderem Eric Maxim Choupo-Moting (34), Presnel Kimpembe, Thiago Silva, Angel di María und Dani Alves (40).

