Claudia und Stefan Effenberg heiraten bald ein drittes Mal

Claudia Effenberg (59) und ihr Ehemann Stefan Effenberg (57) werden erneut vor den Traualtar treten. Für das Paar, das seit 2002 glücklich zusammen ist, soll dies die dritte Hochzeit werden. Die beiden hatten bereits 2004 in romantischer Kulisse am Strand von Sanibel Island in Florida geheiratet und 2014 ihre Ehegelübde erneuert. Jetzt, nach über 20 Jahren Beziehung, haben sie beschlossen, ihre Liebe noch einmal zu feiern. Der Wunsch nach dieser besonderen Zeremonie entstand, nachdem Claudia im Dezember 2023 eine lebensbedrohliche Lungenembolie überstanden hatte. "Danach hat er mich gefragt, ob ich ihn noch einmal heiraten will. Da habe ich natürlich sofort Ja gesagt", berichtete Claudia gegenüber Bild.

Die Vorbereitungen laufen bereits, doch die Details sind noch ein Geheimnis. Sicher ist jedoch, dass Claudia in Weiß heiraten möchte – in einem selbst entworfenen Hochzeitskleid, das sie wie eine Prinzessin fühlen lässt. Ebenfalls steht fest, dass sie noch dieses Jahr erneut heiraten wollen. Ob die Zeremonie an Claudias 60. Geburtstag mit einer großen Feier verbunden wird oder in kleinem Kreis, vielleicht bei einem romantischen Dinner in Italien, stattfindet, ist bislang unklar. "Ich denke jeden Abend darüber nach, wie es werden soll", verriet sie und schob lachend nach, dass nun jedoch Stefan mit der Planung an der Reihe sei.

Im Jahr 2023 erlebte Claudia eine herausfordernde Zeit: Sie bekam eine künstliche Hüfte und war deshalb mehrere Monate an Krücken gefesselt. Im Dezember folgte eine Lungenembolie, die tödlich hätte enden können. Gegenüber der Boulevardzeitung berichtete Claudia: "Ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen. Meinem Mann bin ich unendlich dankbar, dass er den Notarzt gerufen hat. Sonst wäre ich jetzt tot, das haben mir die Ärzte bestätigt." Durch dieses Erlebnis habe sich ihre Ehe noch einmal komplett verändert. Sie sind nun inniger und liebevoller miteinander denn je – und wollen das mit einer dritten Hochzeit feiern.

Revierfoto / ActionPress Claudia und Stefan Effenberg bei "Paarduell XXL", 2017

Instagram / claudiaeffenberg Claudia und Stefan Effenberg im August 2024

Imago Claudia und Stefan Effenberg im September 2015