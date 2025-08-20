Schwangere Ana Johnson verrät mehr zur Babywunsch-Behandlung

Ana Johnson (32) hat auf Instagram private Details zu ihrer Kinderwunsch-Behandlung preisgegeben. Die Influencerin, die sich aktuell über ihre zweite Schwangerschaft freuen darf, berichtete, dass bei ihrem ersten Kind fünf Versuche erfolglos blieben und erst der sechste Versuch zum ersehnten Babyglück führte. Umso erfreulicher sei es, dass es dieses Mal bereits beim ersten Versuch geklappt habe. "Ich glaube fest daran, dass es [...] direkt geklappt hat, weil wir endlich die richtige Behandlungsmethode und auch Kinderwunsch-Klinik gefunden haben", erklärte sie in einem Post.

Die Behandlung, die sie dieses Mal durchlief, sei dabei maßgeblich entscheidend gewesen, so die 32-Jährige. Aufgrund von Gerinnungsproblemen spritze sie seit dem Embryotransfer täglich Heparin und erhalte Intralipid-Infusionen alle drei Wochen sowie niedrig dosierte Kortisontabletten bis ins zweite Trimester. Sie ergänzte: "Ich möchte noch mal dazu sagen, dass jeder Körper anders ist und es leider kein Grundrezept gibt." Während diese Vorgehensweise für sie erfolgreich war, betonte sie, dass andere Methoden für andere Paare zum Erfolg führen könnten. Ihr Fazit: Es sei entscheidend, die individuell richtige Behandlung zu finden.

Ana ist bereits Mutter eines Kindes und zeigte sich zuletzt optimistisch und sprach in den sozialen Medien davon, wie sie versucht, bei ihrer aktuellen Schwangerschaft positiv zu bleiben. Auch wenn sie und ihr Mann Tim sich der Herausforderungen bewusst sind, strahle vor allem Hoffnung aus ihren Berichten. "Wir sind sehr positiv. Versuche, bei dieser Schwangerschaft positiver zu sein und mehr auf meinen Körper zu vertrauen", erklärte sie in einer Instagram-Story.

Instagram / anajohnson Ana Johnson im September 2024

Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihre Familie, 2025

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson mit ihrem Sohn Maui im Juni 2025