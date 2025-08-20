John Stamos überrascht Fans mit heißem Geburtstagsfoto

John Stamos (62) hat seinen 62. Geburtstag am Dienstag mit einem besonders heißen Schnappschuss gefeiert. Der Schauspieler, bekannt aus Full House, ließ es sich nicht nehmen, seinen markanten Körper unter einer Außendusche auf dem Dach des Bowery Hotels in New York City in Szene zu setzen. Lediglich in schwarzen Calvin Klein-Boxershorts posierte er für das Foto, das er später auf Instagram teilte. "Eine Dachterrassen-Geburtstagsdusche in NYC, um den Tag zu beginnen, und die Liebe von Familie und Freunden, um mich durchzutragen", schrieb John dazu und betonte, dass er in seinen 62 Jahren gelernt habe, dass Dinge wie Lachen, Liebe und Dankbarkeit niemals weggespült werden könnten: "Danke für jeden Wunsch und jedes Jahr. Ich nehme keinen einzigen Tropfen als selbstverständlich hin."

Bereits am Vorabend seines Geburtstags besuchte John, der einst die legendäre Grinch-Rolle abgelehnt hatte, mit seiner Frau Caitlin eine Premiere des Comedians Jeff Ross im Neederlander Theatre. Neben John waren auch Stars wie John Mayer (47), Sarah Silverman (54) und Jimmy Kimmel (57) zugegen. Zahlreiche enge Freunde und frühere Kolleginnen und Kollegen gratulierten ihm daraufhin auch online herzlich. "Happy birthday, Uncle J", schrieb Candace Cameron Bure (49), die ihn aus "Full House"-Zeiten als Onkel Jesse kennt. Auch Rita Wilson (68) schwärmte von der besonderen Dachterrassenaktion: "Eine Geburtstagsdusche in NYC – ich liebe es!"

Privat dreht sich für John Stamos vieles um seine kleine Familie. Mit seiner Frau Caitlin und ihrem siebenjährigen Sohn Billy teilt der Schauspieler immer wieder Einblicke in den Familienalltag, die das Trio eng verbunden zeigen. Caitlin richtete an diesem besonderen Tag ebenfalls via Social Media liebevolle Worte an ihren Ehemann: "Du sagst, jeder Tag sei dein Geburtstag, und das lieben wir an dir – aber heute feiern wir dich ein bisschen mehr." Trotz seiner sechs Jahrzehnte scheint der TV-Star, der Ende der 80er-Jahre an der Seite von Dave Coulier (65) und Bob Saget (†65) seinen Durchbruch hatte, kaum zu altern. Das ließ schon so manchen Fan staunen – so wie seine eigene Frau, die charmant postete: "Ich verstehe nicht, wie du mit jedem Jahr, das vergeht, nicht alterst, aber du tust es."

Anzeige Anzeige

Instagram / johnstamos John Stamos' Post zu seinem 62. Geburtstag

Anzeige Anzeige

Getty Images John Stamos, Schauspieler

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Dave Coulier, John Stamos und Bob Saget bei "Full House", 1987