Verraten: Wolke Hegenbarth ist schon viel länger verheiratet

Eine große Überraschung von Wolke Hegenbarth (45): Die Schauspielerin hat verraten, dass sie und ihr Mann Oliver Vaid schon viel länger verheiratet sind, als bisher angenommen. Ursprünglich war bekannt, dass die beiden vor wenigen Monaten den Bund fürs Leben eingegangen seien. Doch jetzt gestand Wolke in einem Interview mit Gala: "Es ist schon vor sechs Jahren geschehen, vor Avis Geburt. Einfach, weil wir dachten, es ist generell etwas Schönes, wenn das Kind in die Ehe hineingeboren wird." Die standesamtliche Trauung fand statt, als sie hochschwanger war. Das Paar hielt die Hochzeit allerdings größtenteils geheim, um sie ganz privat genießen zu können.

Eigentlich hatten Wolke und Oliver größere Pläne für ihre Feier. "Unsere eigentliche Hochzeit wollten wir später in Indien feiern", erklärte Oliver im Gespräch. Dann sei jedoch die Covid-19-Pandemie dazwischengekommen und letztendlich auch das Leben. Ganz vom Tisch sind die Pläne allerdings nicht. Allerdings glauben die beiden nicht, dass eine pompöse indische Hochzeit vor 2027 klappen wird.

Wolke sprach erstmals vor wenigen Wochen von ihrer standesamtlichen Trauung. Damals erzählte sie im Gespräch mit dem Magazin, wie sie zusammen mit ihrem Oliver in einem Berliner Standesamt mit kleinen Details wie musikalischer Begleitung persönliche Akzente setzte. Begleitet vom Song "Highway to Hell" verließ das Paar als frisch verheiratete Eheleute das Standesamt. "Wir fanden uns sehr lustig", lachte die 45-Jährige im Interview.

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth und Ehemann Oliver Vaid

Instagram / wolke_hegenbarth_official Oliver Vaid und Wolke Hegenbarth, Dezember 2022

Getty Images Oliver Vaid und Wolke Hegenbarth, Oktober 2023