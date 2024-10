Gianluigi Donnarumma hat sich mit seiner Alessia verlobt

Was für schöne Neuigkeiten von Gianluigi Donnarumma (25)! Der Torhüter von Paris Saint-Germain hat seiner langjährigen Freundin Alessia Elefante die Frage aller Fragen gestellt – und sie hat Ja gesagt! In einem süßen Instagram-Video gibt das frisch verlobte Paar seinen Fans auch einen Einblick in den romantischen Antrag: In Paris, der Stadt der Liebe, führte der Fußballstar seine Liebste in einen mit Rosenblättern, Blumen und Kerzen geschmückten Raum. Vor dieser zauberhaften Kulisse kniete er sich nieder und steckte ihr den Verlobungsring an den Finger.

Die Freunde und Fans des Pärchens sind ganz aus dem Häuschen und überschütten die beiden mit Glückwünschen. Neben zahlreichen Herz-Emojis hinterlassen die User im Netz viele liebe Nachrichten wie etwa: "Wow, Glückwunsch Leute, ihr seht wunderschön aus!" oder "Wie wunderbar, herzlichen Glückwunsch." Einige finden den extravaganten Heiratsantrag aber auch etwas zu kitschig und durchgeplant. So kommentieren zwei Fans beispielsweise: "Alles nicht spontan, mit Fotografen und Videografen" und "Sowas sollte ein intimer Moment bleiben und nicht so lächerlich inszeniert werden."

Der Italiener und die Interior-Designerin sind bereits seit einigen Jahren liiert und gehen zusammen durch dick und dünn. Erst vor wenigen Wochen gingen sie den nächsten Schritt und gründeten eine Familie: Im September wurden sie Eltern eines Sohnes namens Leo. Gemeinsam leben die drei in der französischen Hauptstadt, wo Gianluigi seit 2021 für den renommierten Fußballklub Paris Saint-Germain kickt. Außerdem steht er für das italienische Nationalteam im Tor.

Instagram / donnarumma Gianluigi Donnarumma und seine Verlobte Alessia Elefante

Getty Images Gianluigi Donnarumma und Alessia Elefante, November 2021

