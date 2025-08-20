Austin Butler begeistert mit Mega-Sixpack auf Magazincover

Hollywoodstar Austin Butler (34) begeistert aktuell nicht nur mit seinem schauspielerischen Talent, sondern auch mit einem durchtrainierten Körper, den er für die September/Oktober-Ausgabe der Men's Health in Szene setzt. Der Schauspieler, der gerade seine Pressetour für den Film "Caught Stealing" startet, zeigt sich auf dem Magazincover muskulös und oben ohne. Der Kinofilm, in dem Austin einen ehemaligen Baseballspieler spielt, kommt am 29. August in die Kinos und verspricht spannend zu werden.

Für den Look trainierte der Schauspieler intensiv und unterzog sich einer strikten Diät, musste aber auch lernen, was für seinen Körper am besten funktioniert. Nach extremen Veränderungen in seinen Ess- und Fitnessgewohnheiten während der Dreharbeiten zu "Elvis" und Dune: Part Two fand er für "Caught Stealing" den richtigen Weg. Selbst seine Garderobe musste sich anpassen, wie er lachend im Interview mit dem Magazin zugab: "Ich habe eine ganze Reihe von Celine-Hosen, die ich nicht mehr tragen kann." Zu seinen Genussmomenten zählt Austin dagegen die Kombination aus gleich mehreren Cheat-Meal-Klassikern: "French Toast, Pancakes, Pizza und Pasta – alles gleichzeitig", verriet er. Alkohol bleibt für ihn dagegen tabu, denn er mag nicht, wie er sich dabei fühlt.

Privat lief es für den TV-Star zuletzt weniger rund. Nach drei gemeinsamen Jahren trennten sich Austin und Kaia Gerber (23) im Januar. Schon zu Beginn ihrer Beziehung hatte das Model mit Yoga-Dates und verliebten Auftritten für Schlagzeilen gesorgt. Doch laut einem Insider, der gegenüber dem Portal TMZ aus dem Umfeld der beiden plauderte, habe es hinter den Kulissen häufig Spannungen gegeben. "Keiner in ihrem Umfeld hielt ihn für einen unschuldigen Engel", so die Quelle über Austin. Vor allem die Art und Weise, wie der Filmstar in der Beziehung auftrat, soll immer wieder für Schwierigkeiten gesorgt haben. Aktuell soll Austin Single sein.

Getty Images Austin Butler, Schauspieler

Getty Images Austin Butler, August 2025

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler im April 2023

