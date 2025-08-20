Amanda Knox überrascht bei Premiere von True-Crime-Serie

Der Fall um Amanda Knox (38) zählt zu den gravierendsten Justizskandalen überhaupt: Wie konnte es geschehen, dass die damals 20-jährige Austauschstudentin in Italien fälschlich des Mordes an ihrer Mitbewohnerin für schuldig befunden wurde? Eine neue Serie liefert dazu nun Antworten. Amanda und die Hauptdarstellerin Grace Van Patten (28) sorgten daher für Aufsehen, als sie gemeinsam die Premiere der Hulu-Serie "The Twisted Tale of Amanda Knox" in New York besuchten. Die Serie, die am Mittwoch auf der Streaming-Plattform und auf Disney+ mit einer Doppelfolge startet, erzählt die wahre Geschichte von Amandas fälschlicher Verurteilung im Mordfall Meredith Kercher. Neben Amanda und Grace waren laut Just Jared auch weitere Stars und Macher der Produktion anwesend, darunter Monica Lewinsky (52), K.J. Steinberg sowie die Darsteller Sharon Horgan, John Hoogenakker und Giuseppe De Domenico.

Die Anwesenheit von Amanda, die auch als ausführende Produzentin fungiert, gab dem Abend besondere Strahlkraft der Geschichte der als "Foxy Knoxy" und "Engel mit den Eisaugen" bekannten Sprachstudentin. Das Projekt beleuchtet einen der aufsehenerregendsten echten Kriminalfälle der letzten Jahrzehnte und setzt dabei auf eine Mischung aus biografischer Nacherzählung und dramatischer Umsetzung. Die Hauptrolle der Amanda übernahm Grace, die Anfang letzten Jahres für die Rolle gecastet wurde. Der Trailer, der bereits vor Kurzem veröffentlicht wurde, gibt einen Einblick in das Leben der jungen Frau, die von den italienischen Behörden zu Unrecht des Mordes bezichtigt wurde, bevor Beweise ihre Unschuld bewiesen. Monica Lewinsky, die als Mit-Produzentin beteiligt ist, soll die Serie auch als Reflexion über öffentliche Vorverurteilungen verstehen, ein Thema, mit dem sie selbst Erfahrungen machte.

Für Amanda Knox, die seit ihrer Freilassung 2011 immer wieder mit der medialen Darstellung ihres Lebens konfrontiert war, ist die Serie eine Gelegenheit, ihre Perspektive einem breiten Publikum nahezubringen. In der Vergangenheit sprach die Autorin darüber, wie sehr der Prozess und die darauffolgende Berichterstattung ihr Leben geprägt haben. Trotz der verhängnisvollen Ereignisse hat sie sich nach ihrer Rückkehr in die USA ein Leben aufgebaut – sie ist verheiratet und zweifache Mutter. Lange schien Amanda jedoch von den Schatten der Vergangenheit verfolgt zu werden. Heute, bei der Premiere einer Serie über ihr eigenes Leben, steht sie nach einer langen und vor allem schmerzvollen Reise als stolze Produzentin mitten im Rampenlicht.

