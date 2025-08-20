Mit drei Kindern: Heidi Klum teilt College-Umzug mit Fans

Model-Mama Heidi Klum (52), die Frau von Tokio Hotel-Sänger Tom Kaulitz (35), sorgte zuletzt mit ihrem "Heidi-Fest" für Schlagzeilen. Nun hat sie einen ganz besonderen Moment mit drei ihrer vier Kinder geteilt: den Umzugstag ins College. Auf Instagram postete das Model ein fröhliches Selfie mit zwei ihrer drei Kinder von Sänger Seal, Henry Samuel (19) und Johan Samuel (18), sowie Flavio Briatores leiblicher Tochter Leni Klum (21). Der Bildpost zeigt die vier, während sie gemeinsam in einem Aufzug in New York City standen. Ausgestattet mit Umzugskartons und offensichtlich guter Laune begleitete die Familie eines der Geschwister in die neue Lebensphase. Heidi kommentierte den Moment liebevoll mit den Worten "College-Umzugstag in NYC".

Vor allem Johan scheint kreative Ambitionen zu haben, die Heidi laut eigener Aussage voll unterstützt. Bereits im Mai hatte sie gemeinsam mit ihm die Parsons School of Design in New York City besichtigt, wo der 18-Jährige sich über ein Studium informieren wollte. "Johan ist sehr in die Künste und das Designen von Kleidung vertieft", erklärte Heidi damals bei der Eröffnung einer neuen Pizzeria in der Stadt gegenüber dem Magazin People. Dass sie auch Henrys College-Start 2024 so begeistert begleitet hat, wundert nicht. Im vergangenen Jahr feierte sie bereits emotional seinen Highschool-Abschluss und betonte auf Instagram, wie stolz sie auf ihn sei. An ihrer Seite ist dabei stets ihr wesentlich jüngerer Partner Tom. Sie müssen sich immer wieder gegen negative Kommentare wegen ihres Altersunterschiedes wehren.

Heidi ist bekannt dafür, das Leben mit ihren Kindern in vollen Zügen zu genießen und freimütig über ihren Alltag zu sprechen. So verriet sie im Podcast "Call Her Daddy", dass sie auch zu Hause großen Wert auf Lockerheit und Authentizität legt. Trotz ihres geschäftigen Alltags als Model, Moderatorin und Unternehmerin bleibt ihre Familie immer oberste Priorität und sie feiert jeden Meilenstein ihrer Kinder mit Stolz. In den späten 1990er-Jahren machte sich Heidi zunächst in den USA als Model einen Namen und schaffte 1998 mit dem Titelbild der "Sports Illustrated Swimsuit Issue" den internationalen Durchbruch. In Deutschland wurde sie ab 2006 vor allem durch ihre Tätigkeit als Jurorin bei Germany's Next Topmodel einem breiten Publikum bekannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Söhnen Henry und Johan

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern Johan, Leni und Henry im August 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / BFA Heidi Klum mit ihren Kids Lou, Johan und Leni sowie Ehemann Tom Kaulitz, Oktober 2024