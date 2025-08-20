Caro Daur startet als Schauspielerin in Netflix-Film durch

Caro Daur (30), bekannt als Influencerin und Model, sorgt mit einem überraschenden Karrieresprung für Aufsehen: Sie ist Teil der neuen Netflix-Romcom "She Said Maybe". Der Film, der ab sofort verfügbar ist, erzählt eine mitreißende Geschichte um große Entscheidungen, Familiengeheimnisse und die Suche nach der wahren Liebe. An der Seite von Beritan Balc, Sinan Güleç und Serkan Çayoğlu übernimmt Caro die Rolle der besten Freundin Nora, die der Hauptfigur Mavi in turbulenten Zeiten zur Seite steht. Die Handlung spielt sich in Hamburg und Istanbul ab und entführt die Zuschauer in eine Welt voller Luxus und emotionaler Konflikte.

Im Mittelpunkt des Films steht Mavi, eine junge Architektin aus Hamburg, die von einer schockierenden familiären Enthüllung aus ihrem bisherigen Leben gerissen wird. Die Entdeckung über ihre steinreiche türkische Familie führt sie nach Istanbul, wo sie nicht nur vor die Wahl zwischen Tradition und eigener Karriere, sondern auch zwischen ihrem langjährigen Freund Can und dem charmanten Kent gestellt wird. Während sie sich mit neuen Herausforderungen in einer Welt aus Glamour, Tradition und Intrigen konfrontiert sieht, ist es ihre Freundin Nora, gespielt von Caro, die ihr immer wieder den Rücken stärkt und als loyale Vertraute fungiert.

Für Caro, die auf Social Media millionenfach begeistert, ist dies ein weiterer beeindruckender Meilenstein in ihrer vielseitigen Karriere. Als Nora zeigt sie, dass sie auch vor der Kamera ein natürliches Talent besitzt. Privat scheint Caro diese neue Herausforderung ebenso zu genießen, wie sie einst ihre Laufsteg-Erfahrungen oder unternehmerischen Projekte gefeiert hat. Fans der Influencerin sowie Liebhaber von romantischen Komödien dürfen sich auf ein visuell ansprechendes und emotional berührendes Filmerlebnis freuen, das besondere Einblicke in die Welt zwischen westlichen Idealen und orientalischen Traditionen bietet.

Spread Pictures / MEGA Caro Daur bei der Paris Fashion Week, 2025

Getty Images Influencerin Caro Daur, Juni 2025

Spread Pictures / MEGA Caro Daur bei der Paris Fashion Week, 2025