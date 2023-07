Jahrelanger Krebskampf: Andy Taylor hofft auf neue Therapie

Andy Taylor (62) hat große Hoffnung. Der Musiker war 1980 als Gitarrist der Band Duran Duran weltberühmt geworden. Mit der Rockgruppe feierte der Brite große Erfolge. Doch privat musste er zuletzt eine erschreckende Diagnose verkraften: Der 62-Jährige hat Prostatakrebs im Endstadium. Doch für Andy ist das kein Grund, aufzugeben – im Gegenteil: Er setzt alles auf eine neue Behandlung, die ihm weitere Jahre Lebenszeit verspricht!

Im "Rockonteurs"-Podcast verrät Andy jetzt, dass er sich einer "Nukleartherapie" unterziehe, die erst sehr kurz praktiziert werde. "Sie ist sehr, sehr neu", erklärt er und fügt hinzu: "Es wird in den Körper eingeführt und erkennt den Krebs auf der Außenseite der Zellen. Es trifft nur Krebszellen in den Knochen, was bei mir der Fall ist, und zerstört sie. Aber wenn daneben eine gesunde Zelle ist, wird sie nicht angegriffen." Die neuen Medikamente sollen ihm weitere fünf Jahre voller Fitness geben.

Andys Fans freuen sich über diese positiven Neuigkeiten und sprechen ihm Mut zu. Unter seinem letzten Instagram-Beitrag häufen sich die Kommentare: "Es tut so gut, Andy so optimistisch in die Zukunft blicken zu hören", schrieb ein Follower glücklich.

Die Band Duran Curan, Dezember 1983

Andy Taylor, Gitarrist der Band Duran Duran

Duran Duran 2005 in New York

