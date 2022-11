"Keine Heilung": Duran-Duran-Gitarrist Andy Taylor hat Krebs

Traurige Nachrichten rund um den Gitarristen von Duran Duran. Bereits im Jahr 1978 wurde die britische Band gegründet. Die Jungs wurden in den 80er-Jahren unter anderem mit Hits wie "The Wild Boys", "A View To A Kill" und "Rio" berühmt. Nun wurden die Musiker in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Mit dieser Ehre machte Andy Taylor allerdings auch eine traurige Nachricht bekannt.

Der Gitarrist hat Prostatakrebs im Endstadium. Das gab der Musiker nach der Aufnahme der Band in die Hall of Fame des Rock & Roll bekannt. "Vor etwas über vier Jahren wurde bei mir Prostatakrebs im vierten Stadium festgestellt", schrieb er in einer Mitteilung, die der Frontmann der Band, Simon Le Bon, bei der Verleihung verlas und die auf der Website der Band veröffentlicht wurde. "Auch wenn die Krankheit zurzeit nicht lebensbedrohlich ist – es gibt keine Heilung", heißt es weiter.

Andy selbst nahm nicht an der Zeremonie teil: Er werde von hervorragenden Ärzten behandelt, habe jedoch in der vergangenen Woche einen Rückschlag bei der Behandlung erlitten. Daher habe der 61-Jährige es sich nicht zugetraut, an der Verleihung teilzunehmen.

Getty Images Die Band Duran Curan, Dezember 1983

Getty Images Die Band Duran Curan bei ihrer Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame

