Krebs im Endstadium: Andy Taylor will trotzdem Musik machen

Andy Taylor (62) will sich nicht ausruhen. Als Gitarrist der Band Duran Duran war der Brite in den 1980er-Jahren international bekannt geworden. Doch seit einiger Zeit steht es nicht gut um die Gesundheit des Musikers: Bereits seit Jahren kämpft er mit Prostatakrebs im Endstadium. Vor wenigen Wochen fing er eine Nukleartherapie an. Aber trotz der intensiven Behandlung und schweren Krankheit will Andy noch arbeiten!

Im Interview bei BBC Breakfast verrät der 62-Jährige, dass es ihm schwerfalle, während der Therapie nicht aktiv zu sein: "Nach der ersten Runde der Behandlung sagte ich: 'Wenn es mir gut geht und ihr [die Ärzte] sagt, dass ich fit bin, und ihr macht eure Bluttests und so weiter – ist es dann in Ordnung, wieder zu arbeiten? Eine Art leichte Arbeit, um rauszukommen?'" Andy wolle sich auf etwas anderes konzentrieren, denn seine Krankheit belaste ihn sehr. Die Möglichkeit, ein wenig an seiner Musik weiterzuarbeiten, sei "ein Hoffnungsschimmer, denn dieses Zeug, dieser Krebs zieht einen einfach in die Dunkelheit."

Die Nukleartherapie, der sich Andy unterzieht, soll ihm fünf weitere Jahre voller Fitness bescheren. "Es wird in den Körper eingeführt und erkennt den Krebs auf der Außenseite der Zellen. Es trifft nur Krebszellen in den Knochen, was bei mir der Fall ist, und zerstört sie. Aber wenn daneben eine gesunde Zelle ist, wird sie nicht angegriffen", erklärte er im "Rockonteurs"-Podcast.

Andy Taylor, Gitarrist der Band Duran Duran

Duran Duran 2005 in New York

Andy Taylor 2004

