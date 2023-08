Krebstherapie: Andy Taylor von Duran Duran asymptomatisch

Er gibt nicht auf! Der Gitarrist Andy Taylor (62) ist für seine Musik mit der Band Duran Duran bekannt. Mit Hits wie "Hungry Like The Wolf" schrieb die vierköpfige Rockgruppe in den 1980er-Jahren Musikgeschichte. In den vergangenen Jahren hatte Andy jedoch vor allem mit negativen Schlagzeilen über seine Gesundheit von sich reden gemacht. 2018 war bei dem Musiker nämlich Prostatakrebs diagnostiziert worden. Nun verrät er: Dank Therapie hat sich sein Zustand verbessert!

Im Gespräch mit The Times verriet Andy erst kürzlich, sich für eine Therapiemethode entschieden zu haben, bei der radioaktive Chemikalien intravenös verabreicht werden. Dank der Therapie kann sich Andy nun über eine positive Entwicklung freuen: "Ich wurde als Palliativpatient eingestuft, als Patient am Lebensende... und jetzt bin ich es nicht mehr, ich bin asymptomatisch."

Vor einigen Wochen schon hatte sich der Brite gegenüber BBC zur speziellen Therapiemethode geäußert gehabt. Damals hatte er erklärt: "Es tötet den Krebs im vierten Stadium im Knochen. Es hat mein Leben also um fünf Jahre verlängert." Weil es sein größter Wunsch sei, auf die Bühne zurückzukehren, setzte der Musiker besonders stark auf diese Methode.

Getty Images Die Mitglieder von Duran Duran im Jahr 2022

Getty Images Andy Taylor im April 2004

Getty Images Duran Duran 2005 in New York

