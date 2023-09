"Von einem Engel besucht": Andy Taylor im Kampf gegen Krebs

Ihm wurden noch weitere Lebensjahre geschenkt! Andy Taylor (62) ist bekannt als Gitarrist der Band Duran Duran. Vor fünf Jahren erfuhr der Musiker schreckliche Nachrichten. Bei ihm wurde schwerer Prostatakrebs diagnostiziert. Zunächst war auch keine Heilung in Sicht. Allerdings verbessert sich sein Zustand, seit er eine neue Therapie durchführt. Für ihn gibt es nur eine logische Erklärung: Andy wurde von einem Engel besucht!

In der Fernsehshow "Lorraine" spricht der Rockstar darüber, wie großartig er sich fühle. "Ich habe zwei Behandlungsrunden hinter mir. Ich bin wie vom wandelnden Tod zum Singen und Tanzen übergegangen", berichtet er. Durch seine Erkrankung sei Andy sehr schwach geworden. Nachdem er deshalb die Rock and Roll Hall of Fame verpasst hatte, besuchte ihn wohl ein Engel.

Mittlerweile sei er wieder imstande, zu singen und zu tanzen. Als er über seine neue Solomusik und seine Mitwirkung am neuen Album von Duran Duran spricht, gesteht er, dass er pessimistisch in die Zukunft geblickt hatte. "Ich dachte, dies würde mein letztes Album sein, aber jetzt denke ich, dass es das nicht ist", verrät er.

Instagram / andytaylorofficial Andy Taylor während seiner Krebstherapie

Getty Images Andy Taylor im April 2004

Getty Images Duran Duran 2005 in New York

