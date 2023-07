Tiffany Haddish hat bereits acht Fehlgeburten erlitten

Tiffany Haddish (43) spricht über ein schweres Thema. Die US-amerikanische TV-Bekanntheit hatte in der vergangenen Zeit immer wieder Schlagzeilen mit ihrem Liebesleben gemacht. So wurde sie erst knutschend mit einem Mann gesehen – später nahm sie ihren neuen Freund jedoch ganz offiziell mit auf den roten Teppich. Über ihr Privatleben spricht die Komikerin nicht allzu oft. Doch jetzt enthüllt Tiffany ein trauriges Geheimnis.

In einem Interview mit The Washington Post gibt die 43-Jährige zu: Sie hat in ihrem Leben bereits acht Fehlgeburten erlitten. "Ich habe eine Gebärmutter, die wie ein Herz geformt ist. Sie kann einfach nichts aufnehmen", gibt Tiffany zu. Die Fehlgeburten hat sie in der Vergangenheit jedoch immer für sich behalten, damit sich die Menschen keine Sorgen um sie machen: "Wie ein verwundetes Tier gehe ich lieber allein in eine Höhle. Um meine Wunden zu lecken."

Wie Tiffany in dem Interview außerdem erzählt, habe sie in den vergangenen Monaten einen Elternkurs besucht, um ein Kind adoptieren zu können. Mittlerweile sei sich die Emmy-Preisträgerin allerdings nicht mehr sicher, ob sie überhaupt Mutter werden möchte.

Anzeige

Getty Images Marvin Jones und Tiffany Haddish im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Tiffany Haddish, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / tiffanyhaddish Tiffany Haddish bei den Kids' Choice Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de