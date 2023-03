Tiffany Haddish und neue Flamme feiern Red-Carpet-Debüt

Sie stellten sich gemeinsam dem Blitzlichtgewitter! Tiffany Haddish (43) machte sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Comedian und US-amerikanische TV-Persönlichkeit. Auch privat läuft es bei der Emmy-Preisträgerin offenbar sehr gut. In dem Bitcoin-Unternehmer und ehemaligen Anwalt Marvin Jones (33) fand die Beauty wohl ihren Traummann. Und das will sie nun mit der ganzen Welt teilen: Tiffany und Marvin geben ihr gemeinsames Red-Carpet-Debüt!

Im Rahmen der Filmpremiere von "Landscape With Invisible Hand" schritten die Comedy-Queen und ihr Liebster bereits im Januar schick gekleidet über den roten Teppich. Tiffany erschien in einem roten bodenlangen Kleid und kombinierte dieses mit schwarzen Absatzstiefeln. Dazu trug die TV-Persönlichkeit einen grauen Mantel und rockte ihre blonde Kurzhaarfrisur. Marvin zeigte sich ganz klassisch in einem schwarzen Anzug mit Krawatte und einem weißen Hemd.

Vor allem Tiffany konnte während des Events nicht aufhören zu Strahlen. Auf den Schnappschüssen wirkt sie überaus glücklich. Tiffany und ihr Schatz wurden außerdem erst vor Kurzem eng umschlungen und sich küssend in Los Angeles gesehen. Damit hat das Paar seine Beziehung wohl offiziell gemacht.

Instagram / tiffanyhaddish Tiffany Haddish bei den Kids' Choice Awards

Getty Images Marvin Jones und Tiffany Haddish im Januar 2023

Getty Images Tiffany Haddish, Schauspielerin

