Gabriel Kelly zögerte lange mit seiner "Let's Dance"-Zusage

Gabriel Kelly (22) hatte wohl lange noch Zweifel. Aktuell schwingt der Sohn von Angelo Kelly (42) wöchentlich bei Let's Dance das Tanzbein. Schon seit seinem ersten Auftritt auf dem Parkett gilt der Musiker als einer der Favoriten. Dabei sei sich der Sänger eigentlich gar nicht sicher gewesen, ob er an der beliebten Tanzsendung überhaupt teilnehmen wolle. "Meine ehrliche Reaktion war: Oh nee, Tanzen... weiß ich ja nicht, ob mir das steht", gibt er ganz offen gegenüber RTL zu. "Ich habe da wirklich erst mal ein paar Wochen... Monate tatsächlich vergehen lassen", fügt Gabriel noch hinzu.

Bereuen tut der Promi-Spross seine Teilnahme wohl nicht – immerhin sahnt er jede Show aufs Neue mächtig Punkte ab! Setzt Gabriel dieser Erfolg unter Druck? Nein, wie er verrät! Damit gerechnet, dass er sich als so gut in dem Sport entpuppt, habe er auch nicht. "Ich habe voll viel Spaß bei der Sache, ich gehe jeden Abend aufs Parkett und denke mir so: 'Geil, jetzt ne Runde tanzen'", erklärt er. Dabei blende der Youngster alles um sich herum aus und konzentriere sich allein auf seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33).

Mit seinem Tanzprofi sei Gabriel aber absolut zufrieden – tatsächlich ergänzen sie sich wohl perfekt! "Wir sind wie Seelenverwandte", erklärte die Tänzerin im Interview mit RTL. Gabriel finde das teilweise sogar schon "erschreckend". Malika führt noch weiter aus: "Dann sagen wir oft auch die gleichen Sachen, manchmal gleichzeitig." Sie glaubt, dass sie in einem früheren Leben womöglich sogar Geschwister gewesen sein könnten.

RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

Getty Images Daniel Hartwich, Gabriel Kelly und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

Fändet ihr es schade, wenn Gabriel sich gegen eine Teilnahme entschieden hätte?



