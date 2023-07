Rosanna Arquette erstmals nach Autounfall wieder unterwegs

Rosanna Arquette (63) zeigt sich wieder der Öffentlichkeit. Die Schauspielerin sorgte vor rund zwei Wochen für besorgniserregende Nachrichten: Sie war in einen Unfall verwickelt gewesen! In Malibu war die "Susan... verzweifelt gesucht"-Darstellerin mit ihrem Auto in ein Einkaufszentrum gecrasht, als sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Dabei hatte es aber keine Verletzten gegeben. Jetzt zeigt Rosanna, dass es auch ihr richtig gut geht.

Auf neuen Fotos, die Daily Mail vorliegen, ließ sich Rosanna am Sonntag wieder in der Öffentlichkeit blicken. In einer pinken Leggings, einem schwarzen Tanktop und Sneakern ging sie mit ihrer Schwester Patricia Arquette (55) bummeln. Dabei ließ sie sich von dem Autounfall nichts mehr anmerken und strahlte total entspannt.

Rosanna selbst war bei dem Crash ebenfalls nicht verletzt worden. Als Vorsichtsmaßnahme war die einstige Schwägerin von Courteney Cox (59) jedoch in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden, doch ihr ging es gut. "Sie war ein wenig aufgewühlt über das, was passiert ist", hatte damals ein Polizeisprecher gegenüber People berichtet.

Getty Images Rosanna Arquette, Schauspielerin

Getty Images Rosanna Arquette mit ihrer Schwester Patricia Arquette

Getty Images Rosanna Arquette im April 2022

