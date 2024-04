Rosanna Arquette verrät: So war Bruce Willis vor dem Ruhm!

Wer hätte das gedacht? Der allseits geliebte Hollywoodstar Bruce Willis (69) arbeitete vor seinem großen Durchbruch in einer Bar – das verriet seine ehemalige Kollegin Rosanna Arquette (64) während eines Interviews mit People. "Er ist einfach ein netter und lieber Kerl", erzählte die Schauspielerin und fügte hinzu: "Aber ich kenne ihn eher aus der Zeit, als er noch Barkeeper im Cafe Central in New York City war. Alle gingen dorthin, von Robert De Niro (80) bis Martin Scorsese (81)." Die Schauspielerin erinnerte sich daran, dass er dort arbeitete, kurz bevor er seine erste Rolle in der Serie "Moonlighting" im Jahr 1985 bekam. "Er hatte Charme und er hatte Charisma – dann bekam er die Rolle [...] und plötzlich war er ein Star", gab Rosanna zu.

Doch Rosanna kennt ihn nicht nur aus der Bar – einige Jahre nach seinem großen Erfolg arbeiteten sie sogar zusammen. Die beiden spielten in den Filmen "Pulp Fiction" und "The Whole Nine Yards". Bruce porträtierte in dem Kultfilm den Boxer Butch Coolidge, während die Schauspielerin nur eine kleine Rolle übernahm und Jody, die Frau eines Drogenhändlers, darstellte. Beim TCM Classic Film Festival – Hollywood 2024 feierte der Streifen am Donnerstag sein 30. Jubiläum. Neben Rosanna besuchten auch John Travolta (70), Uma Thurman (53), Samuel L. Jackson (75) und Harvey Keitel (84) die Veranstaltung.

Bruce war an dem Abend nicht dabei. Der Schauspieler ist offiziell von seiner Arbeit als Schauspieler zurückgetreten. Ein Grund ist vor allem seine Erkrankung: Bei dem "Red"-Darsteller wurde vor einigen Jahren Demenz diagnostiziert. Doch seine ganze Familie steht mit aller Kraft hinter dem 69-Jährigen. Seine Frau Emma Heming (45) möchte nun auch ein Buch über seine Diagnose veröffentlichen, um über die Krankheit und die nötige Pflege des erkrankten Menschen aufzuklären.

Getty Images "Pulp Fiction"-Stars Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, Uma Thurman und John Travolta

Getty Images Bruce Willis mit seiner Frau Emma Heming

