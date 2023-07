Rosanna Arquette ist mit Auto in Shoppingcenter gekracht!

Rosanna Arquette (63) jagt ihren Liebsten einen mächtigen Schrecken ein! Die US-Amerikanerin ist seit vielen Jahren als Schauspielerin tätig. Ihren größten Erfolg hatte die einstige Schwägerin von Courteney Cox (59) aber mit ihrer Nebenrolle in dem Film "Susan...verzweifelt gesucht" gefeiert – für ihre Leistung wurde sie mit einem BAFTA-Award belohnt. Nun machen aber schockierende News um Rosanna die Runde. Sie hatte einen Unfall!

People berichtet, dass Rosanna am Dienstag in einen Unfall verwickelt war. Laut der örtlichen Polizei von Los Angeles ist die 63-Jährige mit ihrem Wagen in das Point Dume Village Einkaufszentrum in Malibu gekracht. Glücklicherweise trug dabei weder Rosanna noch jemand anders Verletzungen davon. Laut einem Beamten hatte "es den Anschein, dass die Fahrerin möglicherweise die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte" – offenbar hatte die Schwester von Patricia Arquette (55) versucht, ihr Auto einzuparken.

Nach dem Vorfall war Rosanna als Vorsichtsmaßnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Dort seien aber ebenfalls keine Verletzungen festgestellt worden. Ein Polizist erklärte dazu: "Sie war ein wenig aufgewühlt über das, was passiert ist."

Getty Images Rosanna Arquette, Schauspielerin

Getty Images Rosanna Arquette, Schauspielerin

Getty Images Rosanna Arquette mit ihrer Schwester Patricia Arquette

