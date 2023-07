Vor Insolvenz: Das gönnte sich Katie Price für 250.000 Pfund

Katie Price (45) hat das Leben in vollen Zügen genossen! Ob Haus, Schönheitsoperationen oder teure Autos – von all dem konnte der Realitystar wohl nicht genug bekommen. 2019 dann jedoch der Schock: Das Model war für bankrott erklärt worden. Unter anderem hatte sie mit ihrer Firma einen riesigen Schuldenberg angehäuft, der sich auf rund 3,2 Millionen Euro belaufen haben soll. Letztendlich musste die Beauty Insolvenz anmelden. Nun verrät Katie, was wohl eine ihrer kostspieligsten Ausgaben war!

"Eines meiner Pferde hat 250.000 Pfund gekostet", verrät die 45-Jährige im Podcast "Saving Grace" über eine ihrer teuersten Ausgaben, was umgerechnet knapp 300.000 Euro sind! Doch schließlich ist Katie eine leidenschaftliche Reiterin. Das Pferd besitze sie noch immer und sei heute 20 Jahre alt. "Er frisst Diamanten zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen", scherzt daraufhin die Gastgeberin Grace Keeling.

In dem Podcast plaudert Katie zudem aus, dass sie sogar lieber in den Knast gegangen wäre! "Ich habe sogar darum gebeten, ins Gefängnis zu gehen, um sie loszuwerden, aber sie lassen mich nicht", berichtet sie. Eine Haftstrafe könne sie nämlich besser vermarkten! "Es würde mir nichts ausmachen, denn wenn ich rauskomme, würde ich meine Geschichte verkaufen und Geld dafür bekommen", erklärt die Britin.

Instagram / katieprice Katie Price im Juli 2023

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Pferd Wallis

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

