Schock: Bundesliga-Star Stefan Lainer hat Lymphknoten-Krebs

Stefan Lainer steht keine leichte Zeit bevor. Der 30-Jährige ist ein österreichischer Fußballspieler. Er kickte von 2015 bis 2019 für den FC Red Bull Salzburg. Aktuell steht er beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Im März 2017 wurde er erstmals in den Kader der österreichischen A-Nationalmannschaft berufen. Doch nun hat Stefan eine schockierende Diagnose erhalten: Er ist an Lymphknoten-Krebs erkrankt.

Zur Behandlung muss sich der Fußballer einer mehrmonatigen Therapie unterziehen. Nach Auskunft der Ärzte wurde die Krankheit sehr früh entdeckt und ist mit Medikamenten gut behandelbar und heilbar, so heißt es in einer Erklärung von Borussia Mönchengladbach. Die Chancen stehen gut, dass er vollständig geheilt wird und er zum Profisport zurückkehren kann. "Wir werden alles dafür tun, dass Stevie die bestmögliche Behandlung erhält und wünschen ihm und seiner Familie viel Kraft und Optimismus beim Kampf gegen diese Erkrankung", so Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport.

Unter Stefans letztem Instagram-Beitrag sammeln sich bereits Genesungswünsche von Fans. "Gute Besserung und viel Kraft" und "Gute Besserung, wir sind alle bei dir Stevie!" wünschen ihm einige Follower. "Gute Besserung, komm schnell wieder auf die Beine", kommentiert ein weiterer Fan.

Anzeige

Getty Images Stefan Lainer, Fußballer

Anzeige

Getty Images Stefan Lainer, Spieler bei Borussia Mönchengladbach

Anzeige

Getty Images Stefan Lainer, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de