Heilung? Stefan Lainer (30) erstmals über Krebsdiagnose

Fußballer Stefan Lainer steht erfolgreich für Borussia Mönchengladbach auf dem Spielfeld. Doch vor Kurzem bekam der Kicker eine schockierende Nachricht: Er ist an Lymphknoten-Krebs erkrankt. Die Krankheit ist allerdings sehr früh entdeckt worden und ist mit Medikamenten gut behandelbar und heilbar. Stefan wird während dieser Zeit auch von seinen Kollegen unterstützt. Nun spricht der Sportler erstmals selbst über seine Erkrankung.

Zuerst richtet der Kicker seine Worte an die Fans: "Ich wollte die Gelegenheit jetzt einfach mal nutzen, um mich bei euch allen zu bedanken. Das ist nicht einfach so dahergeredet, sondern aus tiefstem Herzen: Vielen Dank für die zahlreichen Nachrichten, die Trikots!" Es sei wirklich sehr wertvoll für ihn gewesen, nach der Schockdiagnose diesen Rückhalt zu bekommen von der Familie, von Freunden, vom Verein, aber auch von den Fans. "Es ist alles nicht so leicht gewesen in den letzten Wochen, aber ich bin wirklich zuversichtlich und freue mich einfach, endlich dann wieder auf dem Platz zu stehen. Dafür werde ich jetzt kämpfen und hoffentlich haben wir dann bald alle gemeinsam etwas zum Feiern", zeigt er sich in dem Video, das der Verein auf Twitter teilte, zuversichtlich.

Auch Stefans Verein, Borussia Mönchengladbach, steht hinter seinem Spieler. "Wir werden alles dafür tun, dass Stevie die bestmögliche Behandlung erhält und wünschen ihm und seiner Familie viel Kraft und Optimismus beim Kampf gegen diese Erkrankung", so Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport.

