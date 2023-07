Krebsdiagnose: Stefan Lainer wird von Kollegen unterstützt

Er ist nicht alleine. Stefan Lainer steht erfolgreich für Borussia Mönchengladbach auf dem Spielfeld. Doch vor Kurzem erhielt der 30-jährige Kicker eine schockierende Diagnose: Der Abwehrspieler ist an Lymphknotenkrebs erkrankt. Glücklicherweise ist die Krankheit früh entdeckt worden und ist daher mit Medikamenten gut behandelbar und heilbar. Die Anteilnahme am Schicksal des österreichischen Nationalspielers ist dennoch sehr hoch in der Fußballwelt.

Via Instagram meldeten sich bereits zahlreiche Bundesligavereine mit Genesungswünschen – allen voran Stefans Verein Borussia Mönchengladbach. "Stevie, wir stehen hinter dir!", stellt der Klub klar. In der Kommentarspalte wünscht auch Erzrivale FC Köln "Gute und schnelle Besserung!". Auch Timo Baumgartl, der selber bereits an Krebs erkrankt war, schickt Stefan viel Kraft: "Du packst das! #fuckcancer".

Auch die österreichische Nationalmannschaft meldete sich bereits zu Wort. "Wir sind in Gedanken alle bei dir, Stevie! Wir wünschen dir ganz viel Kraft und eine rasche, vollständige Genesung. Du bist ein Kämpfer und wirst dieser Krankheit keine Chance lassen", wünschen sie dem Verteidiger, der selber bereits 38 Mal für die Österreicher auf dem Platz stand.

Anzeige

Getty Images Stefan Lainer, Spieler bei Borussia Mönchengladbach

Anzeige

Getty Images Timo Baumgartl, Fußballer

Anzeige

Getty Images Stefan Lainer, April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de