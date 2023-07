Zweifach-Mama Kisu will vorerst nicht mehr schwanger werden

Kisu (31) will aktuell kein Risiko mehr eingehen. Die YouTuberin hatte im November 2022 verkündet, dass sie zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet. Vor über einem Monat war es dann auch endlich so weit: Die Beauty hatte ihre Tochter Leonie zur Welt gebracht. Seitdem hält sie ihre Fans über ihren Alltag als zweifache Mama stets auf dem Laufenden und verrät jetzt sogar: Kisu will in nächster Zeit keinen weiteren Familienzuwachs bekommen!

In ihrer Instagram-Story spricht die 31-Jährige jetzt ganz offen über das Thema Verhütung. "Endlich ist heute mein erster Frauenarzttermin. Ich will mir so schnell wie möglich zum nächsten Termin wieder die Kupferspirale einsetzen lassen", plaudert die Influencerin aus. Da sie diese Verhütungsmethode in der Vergangenheit bisher gut vertragen habe, habe sie sich dafür entschieden. "Ich will nichts riskieren", nennt sie als Grund für den kleinen Eingriff und macht damit deutlich, dass sie erst einmal nicht darauf aus ist, in absehbarer Zeit erneut schwanger zu werden.

Schließlich hat Kisu in den vergangenen Wochen deutlich gemacht, dass sie die Zeit mit ihrem Neugeborenen erst mal sehr genießt. "Die letzten Wochen waren so entschleunigend und die letzten Tage mit einem Neugeborenen so magisch", schwärmte die YouTuberin nach der Geburt ihrer kleinen Leonie und fügte hinzu: "Ich habe total vergessen, wie winzig Babys am Anfang sind und so wunderbar duften."

Instagram / kisu Kisu mit ihren Töchtern Milena und Leonie

Instagram / kisu Kisu im August 2022

Instagram / kisu YouTuberin Kisu mit ihren Kids

