Schauspieler Conrad Ricamora und sein Peter haben geheiratet

Conrad Ricamora könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Vor allem mit seiner Rolle des Oliver Hamptons in der beliebten Serie How to Get Away with Murder wurde der Schauspieler weltweit bekannt. Aber auch in seinem Privatleben läuft es für Conrad bestens: Seit einiger Zeit geht er mit seinem Freund Peter durchs Leben. Nun wagten die beiden den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Conrad und sein Peter haben geheiratet!

Das verkünden die beiden Turteltauben glücklich auf ihren Instagram-Accounts: "Wir stellen die Ricamora-Jensens vor. In den letzten Wochen sind viele tolle Dinge passiert, aber das hier ist der Höhepunkt meines Lebens", schreibt der 44-Jährige voller Stolz unter Bildern aus dem Standesamt. Für ihren besonderen Tag putzten sich die beiden auch ordentlich raus: In schicken Strickpullovern und schwarzen Loafers gaben sich Conrad und Peter das Jawort.

Nur wenige Stunden nach ihrer Hochzeit hatten der Theaterdarsteller und sein Liebster einen weiteren Grund zum Feiern: Peter hat nämlich Geburtstag! Mit einem niedlichen Selfie gratuliert Conrad seinem Ehemann. "Alles Gute zum Geburtstag an meinen Lieblingsmenschen auf der ganzen Welt", schreibt er zu der Aufnahme.

Getty Images Conrad Ricamora, Schauspieler

Instagram / conradricamora Conrad Ricamora und sein Mann Peter im Juli 2023

Instagram / conradricamora Conrad Ricamora und sein Mann Peter

