Schwangere Freundin getötet: Félix Verdejo ist schuldig

Félix Verdejo wurde schuldig gesprochen. Die Freundin des Profiboxers Keishla Rodríguez Ortiz war 2021 von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden. Darauf folgte traurige Gewissheit: Nur zwei Tage später hatte man die Leiche der 27-Jährigen in einer Lagune gefunden. Die Schwangere war unter Drogen gesetzt, erschossen und von einer Brücke geworfen worden. Daraufhin geriet der Sportler unter Verdacht – und stellte sich. Nun wurde Félix schuldig gesprochen.

Der einstige Olympionike wurde wegen Entführung mit Todesfolge und der vorsätzlichen Tötung eines ungeborenen Kindes schuldig gesprochen, berichtet unter anderem Washington Post. Es lagen noch zwei weitere Anklagepunkte vor: Autodiebstahl mit Todesfolge und vorsätzliche Besitz einer Waffe. Für diese konnte kein Urteil gefunden werden. Am 3. November geht der Prozess in die letzte Runde – dann wird das Strafmaß verkündet.

Keishlas Vater erklärte Reportern der Telemundo Puerto Rico nach dem Urteilsspruch: "Möge er für den Rest seines Lebens daran denken, was er meiner Tochter angetan hat." Außerdem fügte er hinzu, dass die Wahrheit sich immer durchsetze. "Ich wünsche ihm nicht den Tod. Ich wünsche ihm gute Gesundheit, dass er so lange leben kann, wie er leben kann. […] Aber er soll sich immer daran erinnern, was er meiner Tochter angetan hat", machte der trauernde Vater deutlich.

Anzeige

Getty Images Félix Verdejo bei der Konferenz zu seinem Kampf im Madison Square Garden, 2016

Anzeige

Getty Images Antonio Lozada und Félix Verdejo im Leichtgewichtskampf im Madison Square Garden, 2018

Anzeige

Getty Images Félix Verdejo bei seinem Kampf im Madison Square Garden, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de