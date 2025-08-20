Brandons Tod: "The Voice"-Kollegen stehen Kelly Clarkson bei

Vor wenigen Wochen verstarb Kelly Clarksons (43) Ex-Mann Brandon Blackstock (†48). Auch wenn das Verhältnis des Ex-Paares nicht immer einfach gewesen sein soll, war der Verlust für die Sängerin ein herber Schlag. Unterstützung bekommt sie aber nicht nur aus familiären Kreisen, sondern auch von den Kollegen bei The Voice. Wie Carson Daly (52), der Moderator der Castingshow, gegenüber Us Weekly verriet, habe das ganze Team einen schützenden Wall um Kelly herum gebildet: "Es ist hart. Wir alle kannten Brandon gut, und wir waren eine Familie." Die Trauer um Brandon sei bei allen Beteiligten noch frisch, weshalb das "The Voice"-Team einfach füreinander da sein wolle: "Es ist nicht anders, als was man für seine Familienmitglieder tun würde. Man lässt sie wissen, dass man für sie betet und ihnen gleichzeitig Freiraum lässt."

Das Team von "The Voice" unterstütze aber nicht nur Kelly, sondern auch Brandons einstige Stiefmama Reba McEntire. Die Country-Sängerin war ebenfalls eine Zeit lang Coach in der Show. Laut Carson sei Brandons Tod auch für sie schwer. Reba meldete sich selbst kurz nach seinem Ableben bei Instagram, indem sie den Nachruf seiner Halbschwester und ihrer Tochter Shelby repostete und dazu schrieb: "Sehr schön gesagt, Shelby. Ja, wir werden ihn vermissen." Reba war von 1989 bis 2015 mit Brandons Vater Narvel Blackstock verheiratet.

Der Nachruf wurde kurz nach Brandons Tod veröffentlicht und sprach im Namen seiner Familie. Allerdings wurde seine Ex Kelly mit keinem Wort erwähnt. Und das, obwohl die beiden nicht nur sieben Jahre verheiratet waren, sondern auch zwei gemeinsame Kinder haben. Warum der Name der 43-Jährigen fehlte, ist nicht ganz klar. Allerdings verstanden die beiden sich lange überhaupt nicht gut, was letztendlich ein Grund gewesen sein könnte. 2020 wurde die Scheidung eingereicht und es brach zwischen ihnen ein regelrechter Rosenkrieg aus, als es um das Sorgerecht für die Kinder ging. Kelly wurde zwar das Sorgerecht zugesprochen, aber sie wurde dazu verpflichtet, ihrem Ex monatlich 45.000 Euro Unterhalt zu zahlen. Erst mit seiner Krebsdiagnose beruhigte sich das Verhältnis ein wenig und Kelly unterstützte Brandon im Kampf gegen die Krankheit.

IMAGO / Capital Pictures Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2020

Instagram / reba Reba McEntire und Brandon Blackstock

