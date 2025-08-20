Ist Flirt von Katy Perry und Justin Trudeau schon vorbei?

Justin Trudeau (53), ehemaliger Premierminister Kanadas, und Sängerin Katy Perry (40) wurden kürzlich bei einem Dinner-Date in einem gehobenen Restaurant in Montreal gesichtet. Am 28. Juli genossen die beiden ein Menü mit mehreren Gängen und Cocktails, bevor sie sich sogar Zeit nahmen, das Küchenpersonal persönlich zu begrüßen. Doch Paparazzi-Fotos von diesem Abend, die wenig später online auftauchten, sorgten für Wirbel – und für Verärgerung bei Justin. Insider, die der Sängerin nahestehen, haben gegenüber Daily Mail zugegeben, dass der Politiker nicht erfreut über die Fotos und die Berichterstattung gewesen ist. Während er die Aufmerksamkeit als "nicht ideal" empfand, schien Katy damit wesentlich gelassener umzugehen.

Nur zwei Tage später zeigte sich Justin dennoch ungewohnt locker, als er mit seiner Tochter Ella-Grace eines von Katys Konzerten in Montreal besuchte. Der Politiker ließ sich von der Menge begeistern und genoss die Show an einem Platz in der Nähe der Bühne, wo er offen mitsang und zu Hits wie "Firework" und "Dark Horse" tanzte. Laut den Insidern sollen die beiden im Juli regelmäßig Nachrichten ausgetauscht haben, doch das Interesse scheint inzwischen abgeflaut zu sein. "Sie haben viel zu tun, und die Neuheit ist verblasst. Aber daran ist nichts Negatives. Sie kommunizieren einfach nicht mehr ständig miteinander. Das könnte sich ändern, aber im Moment ist es nun mal so. Es hat sich abgekühlt", heißt es laut den Informanten. Momentan sei von einer romantischen Beziehung keine Rede; vielmehr handle es sich um eine rein freundschaftliche Verbindung, so ein Vertrauter.

Justin war erst vor Kurzem nach fast 20 Jahren Ehe von seiner Frau Sophie Grégoire Trudeau getrennt, während Katy zuvor das Ende ihrer Beziehung zu Schauspieler Orlando Bloom (48) bekannt gegeben hatte. Beide Stars durchliefen also einen Sommer emotionaler Veränderungen. Wie Augenzeugen nach dem Dinner berichteten, wirkten die beiden sichtlich entspannt und vertraut. Katys bisheriger Fokus liegt jedoch weiterhin auf Co-Parenting mit Orlando und der Erziehung ihrer gemeinsamen Tochter Daisy. Ob sich die freundschaftliche Dynamik zwischen Katy und Justin in Zukunft vertieft, bleibt abzuwarten.

Getty Images, Imago Collage: Katy Perry und Justin Trudeau

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024

Getty Images Der kanadische Premierminister Justin Trudeau mit seiner Frau Sophie

