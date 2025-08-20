Der Eurovision Song Contest 2026 wird in Wien stattfinden

Wien darf sich auf ein kulturelles Großereignis freuen: Der Eurovision Song Contest 2026 soll am 16. Mai in der Wiener Stadthalle ausgetragen werden. Dies berichtete die Kronen Zeitung, auch wenn eine offizielle Bestätigung des ausrichtenden Senders ORF erst im Laufe des Vormittags erwartet wird. Die Halbfinalshows sind zudem offenbar für den 12. und 14. Mai festgelegt. Österreich wird damit zum dritten Mal Gastgeber des beliebten Musikwettbewerbs, nachdem der ESC bereits 1967 und 2015 in der Alpenrepublik stattgefunden hatte.

Die sogenannte "Host City" muss besondere Anforderungen erfüllen, um den Eurovision Song Contest austragen zu können. Neben einer internationalen Anbindung und zahlreichen Unterkünften für Gäste und Fans spielt auch die technische Ausstattung eine entscheidende Rolle. Nur Arenen, die Platz für rund 10.000 Zuschauer bieten und den hohen Ansprüchen einer Live-Übertragung gerecht werden, kommen in Frage. Ein weiterer Punkt der Checkliste ist die Verfügbarkeit der Halle, die mindestens acht Wochen für das Großevent geblockt sein muss. Sollte alles wie geplant verlaufen, könnte Wien mit dem Eurovision Song Contest 2026 erneut sein Talent für internationale Veranstaltungen unter Beweis stellen.

Der Grund, warum der ESC im nächsten Jahr in Österreich stattfindet, ist niemand Geringeres als der Sänger JJ (24). Johannes Pietsch, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, hat den 69. Eurovision Song Contest mit seinem Song "Wasted Love" gewonnen. JJ hatte in Basel mit seiner mitreißenden Darbietung 436 Punkte gesammelt und sich somit gegen die Favoriten Finnland und Schweden durchgesetzt. Seit seiner Kindheit hatte der Künstler davon geträumt, auf der ESC-Bühne zu stehen, und 2025 wurde dieser Traum wahr. Sein Sieg hat nicht nur ihn überglücklich gemacht, sondern auch seinem Heimatland eine neue Möglichkeit, sich auf der Weltbühne zu präsentieren, eröffnet.

