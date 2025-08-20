Abwesend: Fans sorgen sich um Keith und Nicole Kidmans Ehe

Keith Urban (57) sorgt bei seinen Fans derzeit für Gesprächsstoff, da er beim aktuellen Familienurlaub seiner Frau Nicole Kidman (58) und den gemeinsamen Töchtern fehlt. Auf Instagram postete die Schauspielerin kürzlich Schnappschüsse von sich, ihren Kindern und ihrer Schwester Antonia Kidman, während die Familie offenbar die Sonnenstrahlen genießt. Keith ist jedoch nicht zu sehen. In den Kommentaren fragen sich viele Follower, wo er abgeblieben sein könnte, und spekulieren, ob vielleicht Gerüchte über eine mögliche Ehekrise wahr sind.

Der Grund für sein Fehlen ist jedoch weniger dramatisch: Keith befindet sich mitten in einer Tour durch Australien, wo er unter anderem in Wollongong und Sydney auftritt. Bereits zuvor war öffentlich geworden, dass Nicole einen Antrag auf eine Aufenthaltsgenehmigung in Portugal gestellt hatte – allerdings ohne ihren Mann. Und auch Keith hatte laut der portugiesischen Medienplattform SIC Notícias keinen Antrag eingereicht, was für Schlagzeilen sorgte. Nun ist jedoch klar, dass der Sänger sich voll und ganz seiner Tour widmet, während sich Nicole eine Auszeit gönnt.

Noch vor drei Monaten schwärmte Nicole im Gespräch mit dem Magazin Allure von ihrer Ehe und verriet, dass sie und Keith ungewöhnliche Wege finden, ihre Ehe spannend zu halten. "Ich schaue mir mit meinem Mann Autoauktionen an. Das macht eine gute Ehefrau aus", hatte Nicole lachend gesagt. Gemeinsame Interessen wie diese seien für sie ein wichtiges Geheimnis ihrer Beziehung. Die Schauspielerin erzählte im Interview außerdem, dass Keith sie immer wieder dazu motiviere, Neues auszuprobieren. "Er hat mich dabei unterstützt, mehr extrovertiert zu werden. Auch mit zunehmendem Alter entdecke ich mich und die Welt neu, statt mich zurückzuziehen", gestand sie damals.

Imago / Avalon.red Keith Urban und Nicole Kidman, 2024

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman, Schauspielerin, mit ihrer Tochter

Instagram / nicolekidman Antonia und Nicole Kidman, 2025