Ohne Trubel: Prinz William und Kate genießen Sommerpause

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben sich mit ihren drei Kindern nach Schottland zurückgezogen, um die Sommerferien auf dem königlichen Anwesen in Balmoral zu verbringen. Dort genießen sie gemeinsam mit König Charles (76) und weiteren Familienmitgliedern die Ruhe und Abgeschiedenheit der Highlands. Für die Kinder George (12), Charlotte (10) und Louis (7) bedeutet die Reise laut ihrem Vater, der dort viele glückliche Sommer seiner Kindheit verbrachte, eine besondere Gelegenheit, neue Erinnerungen zu schaffen. Geplant sind, wie Hello! berichtet, Aktivitäten wie Wandern, Angeln und Hirschbeobachtungen, bei denen die Familie die Natur in vollen Zügen auskosten kann.

Das Anwesen in Aberdeenshire, das bereits von Queen Victoria als Rückzugsort geschätzt wurde, bietet auf 53.000 Hektar reichlich Platz für Abenteuer. Neben Spaziergängen wird für die Kinder auch Ponyreiten und das Fischen im River Dee organisiert. König Charles, der von seinen Enkeln liebevoll "Grandpa Wales" genannt wird, schätzt dabei besonders die Zeit mit seinen Enkelkindern. Der Aufenthalt in Schottland ermöglicht es der Familie, in einer Umgebung zusammenzukommen, die als Synonym für Tradition und Entspannung steht.

Balmoral spielt schon seit Generationen eine zentrale Rolle im Leben der Royals. Prinzessin Eugenie (35) beschrieb den Ort einst als "den schönsten Ort der Welt". Bereits Queen Elizabeth II. (†96) verbrachte hier ihre letzten Lebenswochen, und auch König Charles bezeichnete die Highlands als einen Ort, der ihm wertvolle Stunden in der Natur bietet. Für William ist es wichtig, die Freude und die Bedeutung dieses Rückzugsortes auch an seine eigenen Kinder weiterzugeben. Kate unterstrich kürzlich in einem Beitrag auf Instagram die Bedeutung von Familienbanden und gemeinsamen Erlebnissen: "Unser Leben blüht auf, wenn wir die Bande der Liebe und Freundschaft pflegen. Nie war es wichtiger, den Wert des anderen und den Wert von Mutter Natur zu schätzen. Auf den Sommer."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George, Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, britische Royal