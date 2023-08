"Bist du schwanger?": "Bauer sucht Frau"-Anna ist genervt!

Diese Frage will Anna Luisa nicht mehr lesen müssen! Die Bauer sucht Frau-Bekanntheit dürfte eigentlich nicht glücklicher sein. Denn ihre Beziehung mit Bauer Max Leixner, den sie in der Show kennengelernt hatte, scheint super zu laufen. Die Mutter einer Tochter betonte bereits vor einigen Monaten, dass gemeinsamer Nachwuchs erst mal nicht auf dem Plan stehe. Trotzdem wird Anna immer wieder mit der Baby-Frage konfrontiert – und das geht ihr gegen den Strich!

Unter einem aktuellen Instagram-Bild häuften sich die Fragen nach einer Schwangerschaft. Anna will das nicht unkommentiert lassen und betont: Sie erwarte kein Kind und diese Fragen seien einfach unangebracht. "Das ist eine Frage, die sehr verletzend sein kann – egal, ob man unzufrieden mit seinem Körper ist. Oder es gibt auch Frauen, die keine Kinder bekommen können", zeigt sie sich emotional.

Deshalb appelliert sie an ihre Fans, so was einfach sein zu lassen. Anna erklärt, dass sie lediglich eine ungünstige Pose auf dem besagten Bild eingenommen und zuletzt ein paar Kilo zugenommen habe. Die Saarländerin wollte den schönen Schnappschuss mit ihrem Max trotzdem posten – und vielen Followern gefällt es: "Ihr seid wirklich ein so süßes Paar."

Instagram / anna_luisa164 Anna, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2022

Instagram / annaaluisak Max Leixner und Anna von "Bauer sucht Frau"

Instagram / maxleix Max und Anna, "Bauer sucht Frau"-Stars

