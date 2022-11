"Bauer sucht Frau"-Max und Anna sprechen über Umzug und Co.

Diese beiden sind noch überglücklich! In der vergangenen Staffel von Bauer sucht Frau lernten sich Max und Anna kennen und lieben. Schon während der Hofwoche haben die zwei beschlossen, ein Paar zu werden. Aber auch ohne die Kameras sind sie nach wie vor noch glücklich und sehen sich regelmäßig. Jetzt verrieten Anna und Max noch weitere Details über ihr Liebesglück!

In der Instagram-Story des Jungbauern beantwortete das Liebespaar die Fragen der Fans. Einer wollte von Anna und Max wissen, ob sie auch schon zusammengezogen sind: "Nein, alles zu seiner Zeit. Wir haben ja zum Glück keine große Entfernung", stellten die beiden daraufhin klar. Außerdem verrieten sie, dass sie mittlerweile schon fünf Monate zusammen sind und sich mindestens dreimal pro Woche sehen – wenn nicht sogar fast täglich!

Auch beim Hof packt Anna hin und wieder mit an, wie der 27-Jährige stolz erzählt. "Sie geht mit in den Stall, aber sobald sie das erste Kälbchen sieht, ist es rum", witzelte Max. Aber was die zwei zusammen machen, ist ihnen eigentlich egal. "Hauptsache, wir verbringen zusammen eine schöne Zeit", schwärmte das TV-Paar.

Anzeige

RTL Anna und Jungbauer Max bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

RTL / Andreas Friese Max und Anna, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / maxleix Max und Anna, "Bauer sucht Frau"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de