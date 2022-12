"Bauer sucht Frau"-Glück: Anna macht Max Liebeserklärung

Max Leixner und seine Anna sind der beste Beweis dafür, wie gut Bauer sucht Frau funktionieren kann! Der Jungbauer und die Beauty lernten sich in der Flirtshow kennen und lieben. Die Turteltauben hat es wirklich ganz schön erwischt: Bereits in der Hofwoche beschlossen die zwei, es mit einer Beziehung zu versuchen. Heute sind sie bereits seit einem halben Jahr zusammen und machen immer noch einen sehr glücklichen Eindruck: Jetzt widmete Anna ihrem Max eine rührende Liebeserklärung!

Auf Instagram veröffentlichte sie einen Zusammenschnitt von Aufnahmen aus ihrer gemeinsamen Zeit bei "Bauer sucht Frau". Darunter schrieb Anna: "Man braucht Mut am Anfang, um am Ende glücklich zu sein. Durch 'Bauer sucht Frau' habe ich auf jeden Fall gelernt, dass es sich lohnt, über den eigenen Schatten zu springen und mutig zu sein…" Weiter betonte die Blondine: "Was wir in dieser Zeit erlebt haben, sind so unfassbar schöne Erinnerungen. Irgendwie kann man gar kein Highlight festlegen – alles war ein Highlight. Und mein absolutes Highlight ist Max. Ich liebe dich bis zum Mond und wieder zurück."

Anna hat mit ihrer Tochter Emmi ein Kind mit in die Beziehung gebracht. Doch wie gut kommt die Kleine mit dem Freund ihrer Mama zurecht? "Wenn Max da ist, bin ich abgemeldet", witzelte die 25-Jährige Anfang Dezember auf Instagram. Glaubt ihr, die beiden werden zusammenbleiben und eines Tages noch gemeinsame Kinder bekommen? Stimmt ab!

RTL Anna und Jungbauer Max bei "Bauer sucht Frau"

RTL / Stefan Gregorowius Max und Anna, "Bauer sucht Frau"-Paar

Instagram / anna_luisa164 Max und Anna im Dezember 2022 im Saarland

Glaubt ihr, Max und Anna werden zusammenbleiben und eines Tages noch gemeinsame Kinder bekommen? Da bin ich mir ganz sicher! Nein, das glaube ich eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



