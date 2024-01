"Bauer sucht Frau"-Liebe: Max und Anna wagen großen Schritt!

Max und Anna wollen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen. Der Bio-Bauer und die angehende Erzieherin haben sich 2022 bei Bauer sucht Frau Hals über Kopf ineinander verliebt. Sie wurden noch während der Hofwoche ein Paar und sehen sich, sooft es die Zeit zulässt. Die beiden wohnen auch nicht allzu weit voneinander entfernt. Bald werden Max und Anna sogar endlich zusammen unter einem Dach leben.

"Wir ziehen zu Max", verriet die Blondine in ihrer Instagram-Story. Für sie und ihre Tochter geht es also auf den Hof des Schneidwerkzeugmechanikers, der im Haus seiner Eltern lebt und dort eine eigene Wohnung hat. Bis zum Umzug ist es auch nicht mehr allzu lange hin. Schon in diesem Sommer soll es so weit sein.

Doch das sind nicht die einzigen Zukunftspläne, die die einstigen Kuppelshow-Kandidaten haben. Max und Anna werden irgendwann über gemeinsamen Nachwuchs nachdenken. "Aktuell nicht. Irgendwann können wir uns das aber schon vorstellen", plauderte die Influencerin aus. Max zeigte sich in der Vergangenheit aber auch nicht abgeneigt zu heiraten.

Anzeige

RTL / Andreas Friese Max und Anna, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

Anzeige

RTL Max Leixner und Anna von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

Instagram / annaaluisak Anna und Max im Dezember 2023 in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de