"Bauer sucht Frau"-Fest ein Jahr her: So aufgeregt war Antje

Antje blickt auf den Anfang ihrer Liebesgeschichte zurück! Im vergangenen Jahr hatte die frühere Fußpflegerin bei Bauer sucht Frau den Milchbauern Arne kennengelernt. Schon bei ihrer ersten Begegnung auf dem Scheunenfest schien die Chemie zwischen den beiden direkt zu stimmen. Inzwischen sind sie nicht nur ein Paar, sondern auch schon verlobt. Dass es so weit kommt, hätte sich Antje vor einem Jahr wohl nur erträumen können. Sie war total nervös!

In ihrer Instagram-Story postete die Wahl-Niedersächsin ein Throwback-Video, das sie am 29. Juni 2022, dem Tag des Scheunenfests, zeigt. "Ich war so aufgeregt. Meine Gedanken: 'Geschlafen habe ich null', 'endlich werde ich Arne auf dem Scheunenfest kennenlernen', 'gefällt Arne mein Kleid?'", zählte sie auf. Außerdem habe sie darüber nachgedacht, ob sie mit den ganzen Kameras wirklich jemanden daten könne.

Auch ihre einstige Show-Kollegin Anna, die in der Flirtshow Max lieben gelernt hat, schwelgte in Erinnerungen. "Ich lese mir gerade noch mal Chatverläufe von dem Scheunenfest und der Hofwoche mit meinen Liebsten durch. Da fühlt man sich direkt wieder zurückversetzt. Das war alles so aufregend", resümierte die angehende Erzieherin. Sie sei ihrer Familie und ihren Freunden immer noch sehr dankbar, dass sie sie während dieser Zeit so sehr unterstützt haben.

Anzeige

RTL / Andreas Friese Antje und Arne, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2022

Anzeige

Bauer sucht Frau, RTL Bauer Arne und Antje bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

RTL Max Leixner und Anna von "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de